La Stagione 2 di Test Drive Unlimited: Solar Crown ci porta a Ibiza

La Stagione 2 di Test Drive Unlimited: Solar Crown è iniziata, e fra le novità dell'aggiornamento spicca il ritorno della mappa di Ibiza, che ci permetterà di esplorare la città e i suoi dintorni alla ricerca di nuove, entusiasmanti attività con cui cimentarci.

Già protagonista del secondo episodio della saga, lo scenario di Ibiza è stato chiaramente migliorato per l'occasione e le sue strade sono state disseminate di sfide con cui i giocatori di Test Drive Unlimited: Solar Crown avranno modo di confrontarsi.

Per accedere alla mappa di Ibiza basterà raggiungere il livello 12, scegliere un clan fra Sharps e Streets e completare la relativa missione. A quel punto sarà possibile raggiungere la location e godere delle sue atmosfere festose.

Gli sviluppatori di Solar Crown hanno tenuto a precisare che Ibiza e la sua periferia sono state riprodotte in scala 1:1 e includono quartieri iconici come Dalt Vila, La Mari Talamanca, Can Bernat, Figueretes e Can Sire, da visitare eventualmente a bordo di alcune nuove vetture.

Fra queste figurano la Ferrari California, la Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition, la "Selen Edition" della Alpine A110 Berlinette, la Chevrolet Corvette C1, l'Alfa Romeo 4C Spider, l'Abarth 500 e la W Motors Fenyr SuperSport.