RoboCop: Rogue City e Test Drive Unlimited in offerta da GameStop per il Calendario dell'Avvento del 3 dicembre

Come ogni anno, la celebre catena dedicata ai videogiochi celebra il Christmas Time con promozioni che si rinnovano ogni giorno, dal 1 al 24 dicembre, accompagnandoci in un entusiasmante percorso fino al Natale.

RoboCop: Rogue City e Test Drive Unlimited: Solar Crown rientrano fra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop per la giornata di oggi, 3 dicembre, insieme a Tiebreak, Ad Infinitum, il controller Nacon Pro Compact e la sedia da gaming Nacon PCCH-310.

Tutte le offerte del 3 dicembre

RoboCop: Rogue City, disponibile a 24,98€ anziché 49,98€, è uno sparatutto in prima persona basato appunto sulla saga cinematografica di RoboCop, con tanto di doppiaggio realizzato dall'attore originale, Peter Weller. Avete letto la nostra recensione di RoboCop: Rogue City?

Estremamente fedele alle atmosfere e allo spirito del film diretto da Paul Verhoeven nel 1987, il titolo sviluppato da Teyon mette sul tavolo una storia sorprendentemente interessante e un gameplay molto piacevole, fatto di frenetici ed entusiasmanti scontri a fuoco con i criminali che presidiano le strade di una Detroit mai così oscura e violenta.

Di genere completamente diverso, Test Drive Unlimited: Solar Crown è disponibile in offerta a 29,98€ anziché 39,98€. L'esperienza prende spunto da gioielli come Forza Horizon per catapultarci all'interno di una competizione che si svolge fra le strade dell'isola di Hong Kong, tra sfarzo e velocità, inseguimenti e potenti bolidi.

Si cambia ancora con Tiebreak, disponibile a 29,98€ anziché 70,98€: un gioco di tennis su licenza ufficiale ATP e WTA, dotato di un roster che include i più famosi atleti del momento e alcune stelle del passato, in un mix che non mancherà di entusiasmare gli appassionati di questo sport.

La lista delle promozioni di oggi viene completata dall'horror Ad Infinitum (12,98€ anziché 19,98€), dal controller Nacon Pro Compact rosso (24,98€ anziché 39,98€) e dalla sedia da gaming Nacon PCCH-310 (99,98€ anziché 119,98€).