Apple celebra le migliori app del 2024 con gli App Store Awards

Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Awards 2024 , celebrando le app e i giochi che hanno definito l'anno per design, innovazione e impatto sociale. Con 45 finalisti distribuiti su 12 categorie, solo 17 sviluppatori sono stati selezionati per il prestigioso riconoscimento. Tra i premiati spicca Kino, una potente app per videocamere professionali, che ha conquistato il titolo di iPhone App of the Year.

I vincitori: creatività e innovazione al centro

Tra le app premiate spiccano nomi noti e novità del panorama tecnologico. Kino, sviluppata da Lux (creatori di Halide), ha ridefinito l'esperienza della registrazione video su iPhone, posizionandosi come un must-have per i creativi. Su iPad, l'app Moises, focalizzata sulla produzione musicale, ha ricevuto il titolo di iPad App of the Year, mentre Adobe Lightroom è stata incoronata Mac App of the Year per il suo continuo supporto ai fotografi professionisti.

Kino, l'applicazione che ridefinisce la registrazione video su iPhone.

L'impatto delle tecnologie emergenti è stato celebrato con What If...? An Immersive Story, premiata come Apple Vision Pro App of the Year, dimostrando come la realtà aumentata possa trasformare la narrazione interattiva. Anche il settore del gaming ha visto innovazioni significative: AFK Journey si è aggiudicato il titolo di iPhone Game of the Year, mentre Squad Busters e Thank Goodness You're Here! hanno trionfato rispettivamente per iPad e Mac.