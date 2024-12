Apple Vision Pro potrebbe integrare un modem 5G all'interno, ma non nel prossimo modello in arrivo

Il visore AR di Apple potrebbe sfruttare un modem 5G proprietario in futuro, ma non con la seconda generazione in arrivo nel 2025.

Il futuro del Apple Vision Pro sembra promettente, con nuove voci che parlano di un'integrazione del modem 5G proprietario di Apple. Tuttavia, secondo il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg, questa tecnologia non sarà disponibile nella seconda generazione del visore, prevista per il 2025 con il chip M5. Piuttosto, si tratta di un'idea in fase di esplorazione, che potrebbe diventare realtà nei modelli successivi o in altri dispositivi indossabili come occhiali smart. Il modem 5G personalizzato permetterebbe a Apple di eliminare la dipendenza dai fornitori terzi, come Qualcomm, e migliorare il design dei suoi dispositivi. Un visore più compatto e leggero potrebbe migliorare l'esperienza d'uso e offrire connettività diretta, senza necessità di un collegamento con l'iPhone.

AR e 5G: uno sguardo al futuro Secondo le indiscrezioni, Apple punta a sviluppare occhiali AR con connettività avanzata, ma il percorso prevede alcune tappe intermedie. Prima di arrivare a dispositivi completamente autonomi, l'azienda potrebbe lanciare modelli da affiancare a un iPhone per gestire parte dell'elaborazione dati. Il primo modello di Vision Pro di Apple. Questa strategia consentirebbe di introdurre gradualmente le tecnologie necessarie, senza compromettere l'usabilità e mantenendo i costi sotto controllo. Inoltre, il modem 5G proprietario potrebbe essere esteso ad altri dispositivi Apple, come i Mac, per garantire una connessione stabile e ad alte prestazioni in qualsiasi scenario.