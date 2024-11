Apple potrebbe far uscire il Vision Pro con chip M5 per il 2025, rimandando la versione economica

Apple sembra intenzionata a potenziare la sua linea di visori Vision Pro, con un aggiornamento significativo che potrebbe arrivare nel 2025 . Secondo l'analista della catena di fornitura Ming-Chi Kuo, Apple prevede di equipaggiare il prossimo Vision Pro con un chip di nuova generazione, il M5, che offrirebbe miglioramenti di prestazioni rispetto all'attuale modello dotato di chip M2 , rilasciato nel 2022. Tuttavia, Kuo non ha rivelato se il visore aggiornato includerà altre novità in termini di caratteristiche e funzionalità, o se il design rimarrà simile al Vision Pro di oggi.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente ribadito l'idea che il Vision Pro, nella sua attuale forma e fascia di prezzo, non sia pensato per il grande pubblico, ma piuttosto per chi cerca di esplorare la tecnologia di domani in anteprima . Nonostante il prezzo elevato, Cook ritiene che ci sia una base di utenti sufficientemente ampia interessata all'acquisto del Vision Pro, definendola una fascia di mercato entusiasta delle innovazioni.

L'aggiornamento del Vision Pro rappresenta per Apple una strategia volta a mantenere il proprio visore di punta competitivo, ma il costo di partenza di 3.499 dollari per il modello attuale lo rende accessibile solo a una fascia ristretta di utenti . Secondo Kuo, Apple ha ritardato la produzione di una versione più economica del Vision Pro fino al 2027, scelta che probabilmente risponde a motivazioni sia tecnologiche che di mercato. Questo ritardo lascia Apple per ora concentrata sull'attuale versione premium del visore, progettato per un pubblico di early adopter e professionisti interessati alle ultime innovazioni in ambito AR e VR.

Vision Pro e iPhone: accoppiata perfetta

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, ha ulteriormente approfondito le prospettive future della linea Vision. Gurman ha confermato che Apple starebbe lavorando su un aggiornamento del chip per il Vision Pro, in linea con le dichiarazioni di Kuo, anche se non ha fornito una data precisa per il lancio. Questo chip M5 rappresenterebbe un salto tecnologico per Apple, migliorando le prestazioni del visore e consentendo esperienze immersive e reattive. Gurman ha aggiunto che Apple continua a esplorare anche lo sviluppo di una versione più accessibile del visore, riducendo alcune funzionalità per mantenerne basso il costo, ma non ha specificato un periodo di lancio.

Il visore di Apple in azione.

Una novità interessante nelle dichiarazioni di Gurman riguarda il potenziale sviluppo di occhiali collegati all'iPhone, destinati a diventare un accessorio per la visione di contenuti multimediali come film e video. Secondo quanto riportato, Apple sta seriamente valutando la possibilità di creare occhiali che si colleghino a un iPhone e fungano da estensione per la fruizione di contenuti. Gurman ha ipotizzato che questa soluzione potrebbe ricordare prodotti già presenti sul mercato come gli occhiali AR di Xreal. L'idea è di fornire una versione più leggera e accessibile di un visore, con meno funzioni avanzate ma un'esperienza semplificata per chi vuole sfruttare le capacità del proprio iPhone. Questo approccio, sebbene più economico, rafforzerebbe comunque la centralità dell'iPhone nell'ecosistema Apple, dando agli utenti una nuova modalità di interazione con i contenuti multimediali.