Xbox Game Pass svela i giochi in arrivo all'inizio di novembre: c'è anche Microsoft Flight Simulator 2024

Arriva il consueto annuncio ufficiale di Microsoft sui nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass all'inizio di novembre, tra i quali spicca Microsoft Flight Simulator 2024, come già preventivato, ma anche altri titoli interessanti.

Anche in questo caso, l'annuncio riguarda i vari livelli dell'abbonamento Game Pass, dunque alcuni titoli sono sostanzialmente ripetuti rispetto a quanto visto in passato, in quanto si tratta di giochi che vengono aggiunti al catalogo Standard, oltre a quelli nuovi in arrivo su Ultimate e PC Game Pass.

In ogni caso, si tratta di un avvio di mese molto interessante, sempre considerando che si tratta solo della prima mandata di giochi, con la seconda che dovrebbe essere annunciata tra un paio di settimane e dovrebbe portare con sé diverse altre novità notevoli, come S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.