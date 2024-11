Silent Hill 2 Remake nasconde un messaggio segreto che confermerebbe una teoria sulla storia del gioco

Non è un elemento direttamente collegato alla trama, ma potrebbe collegarsi a una delle teorie sulla situazione in cui si trova il protagonista , sebbene non sia un elemento che può essere considerato effettivamente "canonico".

Un messaggio ben nascosto

In ogni caso, come riferito prima, l'informazione è uno spoiler, quindi evitate di leggere nel caso non abbiate concluso il gioco o non vogliate suggerimenti su enigmi rimasti da risolvere anche dopo una prima conclusione della storia.



Alcuni utenti su Reddit hanno pubblicato la soluzione del puzzle sulle "strane foto" che possono essere raccolte in giro per il mondo di Silent Hill 2. In pratica, l'enigma richiede di collegare la quantità di elementi visibili in ogni foto a un numero, che corrisponde alla posizione di una lettera in ognuna delle frasi che accompagna le singole foto, fino a comporre una frase.

La frase in questione è "You've Been Here for two decades", ovvero "Sei rimasto qui per due decadi", cosa che sembra collegarsi alla teoria del "loop temporale", che vorrebbe James Sunderland bloccato all'interno di Silent Hill e costretto a rivivere i soliti eventi in maniera ciclica, rimanendo di fatto nella cittadina da molti anni.

"Sapevo che non sarebbe rimasto nascosto a lungo! (Nella nostra azienda c'era chi pensava che il puzzle potesse essere troppo difficile)", ha detto il creative director Mateusz Lenart, rispondendo alla soluzione dell'enigma. "Volevo davvero renderlo impercettibile mentre inserivamo quelle foto... Penso che non si potesse avere un tempismo migliore per risolverlo. Congratulazioni!".

Tuttavia, Lenart non ha voluto sbilanciarsi sul fatto di considerare la teoria del time loop come quella canonica per spiegare la storia di Silent Hill 2, limitandosi a domandare "Lo è?" Senza confermarlo. Tra gli altri segreti presenti nel gioco, è emerso anche un simpatico easter egg su un famigerato particolare di Silent Hill HD Collection.