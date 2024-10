Silent Hill 2 contiene un simpatico easter egg su un famigerato particolare di Silent Hill HD Collection

Finora per molti era anche l'unico modo per giocare ai capitoli classici, prima che almeno il secondo ricevesse un degno adattamento attraverso il nuovo remake, cosa che la rendeva ancora di più oggetto di critiche, sulle quali evidentemente Bloober ha voluto scherzare . La questione ovviamente può rappresentare spoiler, dunque evitate di leggere quanto segue, nel caso vogliate evitare anticipazioni.

La raccolta in questione, come ben sanno gli appassionati della serie, è funestata da un'ampia serie di problemi tecnici che l'hanno sempre resa invisa ai fan, considerata da tempo un omaggio ben poco consono agli originali, considerando che è ben lungi dal rappresentare il modo migliore per poter giocare ai titoli in questione.

Una scritta diventata simbolica

Una sorta di simbolo dei disastri della Silent Hill HD Collection è rappresentato dall'insegna del Silent Hill Ranch, che nella raccolta appariva scritta con i caratteri Comic Sans. Non si è mai capito se questo fosse dovuto a un errore di distrazione che ha lasciato una sorta di placeholder nella versione definitiva, ma è in effetti un elemento simbolico della scarsa cura riporta da Konami nella raccolta.



Ebbene, tale insegna è presente anche in Silent Hill 2 Remake, sebbene spostata in un altro luogo. L'insegna "ufficiale" ha un aspetto corretto, ma cercando bene, in un magazzino è possibile trovare, abbonata per terra, anche l'insegna con la scritta in Comic Sans, come evidente rimando al particolare tanto vituperato della Collection.

Si tratta chiaramente di un easter egg inserito da Bloober Team, che in questo modo ha voluto inserire un simpatico omaggio anche legato anche alle polemiche sulla raccolta. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Silent Hill 2.