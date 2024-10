Vediamo questo trailer di gameplay esteso di Metro Awakening VR

Metro Awakening VR è stato uno dei giochi di punta del recente State of Play di Sony . È anche un dei giochi VR più interessanti tra quelli di prossima uscita. Si tratta di un'avventura horror ambientata nel mondo creato di 4A Games, basato sui romanzi di Dmitry Glukhovsky. Il gioco è stato sviluppato da Vertigo Games e sarà pubblicato da Deep Silver. La storia si svolgerà prima degli eventi narrati da Metro 2033.

Il trailer

Il video di oggi è una versione estesa del gameplay già mostrato, che mostra diverse sequenze inedite. Sicuramente farà piacere a chi è in attesa del gioco, che uscirà il 7 novembre 2024 su PlayStation VR2, Meta Quest 2 e 3 e PC VR.

Metro Awakening VR è basato su di una storia completamente inedita scritta da Dmitrij Gluchovskij stesso, che come abbiamo già detto è l'autore dei romanzi che hanno ispirato i videogiochi. Gluchovskij ha avuto anche un ruolo da consulente per la trama e l'ambientazione. Il protagonista dell'avventura è Serdar, un medico che va alla ricerca di sua moglie nei tunner infestati dai mostri mutanti, nati dopo il disastro nucleare che ha dato vita al distopico mondo di gioco.

Le caratteristiche principali del gioco ci dicono che affronteremo un "cammino di risveglio spirituale" per una storia "agghiacciante e dal tocco soprannaturale". Si tratta della prima volta della serie Metro in VR, che arriverà completo di un arsenale di armi artigianali, dell'iconica maschera antigas e di tanti nemici da affrontare nei terrificanti ambienti in cui si svolgerà l'avventura.