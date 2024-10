Il gameplay di Metro Awakening è stato presentato con un trailer

Deep Silver e Vertigo Games hanno pubblicato un trailer del gameplay di Metro Awakening che mostra finalmente in azione l'interessante prequel in realtà virtuale, che sarà disponibile a partire dal 7 novembre su PC, PlayStation VR2 e Meta Quest.

Nel gioco vestiremo i panni di Serdar, un coraggioso medico che esplora gli inquietanti tunnel della metro alla disperata ricerca di sua moglie, ci troveremo ad affrontare situazioni ad alta tensione, numerose insidie e nemici di varia natura che proveranno a fermarci.

Le sequenze del video confermano la presenza di coinvolgenti fasi esplorative in realtà virtuale, sezioni stealth in cui avremo la possibilità di abbattere guardie senza farci scoprire, muovendoci in silenzio, e impegnativi scontri a fuoco.