Un trailer di Metro Awakening VR svela la data di uscita del prequel di Metro 2033

Tra i tanti protagonisti dello State of Play di Sony andato in onda questa notte c'è stato anche Metro Awakening VR, la nuova avventura horror per visori per la realtà virtuale realizzata da Vertigo Games e Deep Silver ambientata prima degli eventi di Metro 2033.

Il filmato che trovate nel player sottostante, oltre a presentare nuove sequenze di gameplay inedite, svela anche la data di uscita del gioco, fissata al 7 novembre 2024 su PlayStation VR2, Meta Quest 2 e 3 e PC VR.