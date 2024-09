Draghi e demoni nel filmato dello State of Play di Dragon Age: The Veilguard

In occasione dello State of Play di questa notte è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Dragon Age: The Veilguard, titolo in uscita il 31 ottobre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Nel filmato si vede un drago fare irruzione sulla scena. Si chiama Corius the Icetaln e impegna il personaggio del giocatore in uno scontro decisamente impegativo, tra magie e schivate, con il resto del party che fornisce assitenza durante tutto il combattimento.