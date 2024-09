Alan Wake 2 Lake House è stato annunciato con mese di uscita, si ricollega a Control

Allo State of Play di settembre 2024, Sony ha mostrato Alan Wake 2 Lake House, la nuova espansione del gioco di Remedy Entertainment prevista per ottobre.

La descrizione ufficiale recita: "Immergetevi in una straziante esperienza survival horror con l'ultima espansione per Alan Wake 2, ambientata in una nuova inquietante location sulle rive del Cauldron Lake. All'interno della stazione di ricerca del Federal Bureau of Control, la Lake House, si è verificato un evento catastrofico, in cui esperimenti sconsiderati hanno fatto collidere la realtà con il Luogo Oscuro. Questa espansione si svolge parallelamente al gioco principale e vi mette nei panni dell'agente FBC Kiran Estevez, interpretata da Janina Gavankar. "

Diteci cosa ne pensate di questa nuova espansione di Alan Wake 2?