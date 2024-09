Dynasty Warriors Origins si mostra allo State of Play con trailer e data di uscita

Dynasty Warriors Origins è stato mostrato allo State of Play di settembre di Sony. Il video ci presente il gioco mostrandoci vari personaggi e ambienti dell'avventura. La data di uscita di Dynasty Warriors Origins è fissata per il 17 gennaio 2025.

La descrizione ufficiale recita: "Campi di battaglia pieni di tensione, in cui si è sfidati da un esercito enorme e sconfinato a perdita d'occhio. Come affronterete l'assalto dei nemici? Oltre alla vostra abilità militare, potrete combattere in tandem con gli eserciti dei vostri alleati in battaglie tattiche uniche nel franchise e sperimentare l'azione più esaltante nella storia della serie."

"Un nuovo Tre Regni dal punto di vista di un protagonista originale. La storia dei Tre Regni è ambientata nel vasto continente cinese, dove si incrociano le storie degli eroi. Scoprite come questo mondo magnifico e seducente sia stato ritratto attraverso gli occhi del protagonista originale, un "eroe senza nome"."