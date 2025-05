Dynasty Warriors non ha ancora ottenuto successo in Occidente, ma il producer di Origins è ottimista

Questo dettaglio è arrivato da un'intervista con GamesMarkt, dove Sho ha dichiarato che Origins è riuscito nell'impresa di attirare un buon numero di nuovi giocatori . Tuttavia, al netto degli ottimi risultati a livello globale, ha aggiunto che il pubblico occidentale rappresenta un mercato importante e che c'è ancora un potenziale enorme numero di giocatori in Europa e negli USA che ancora non si è avvicinato alla serie.

Tomohiko Sho, director e producer di Dynasty Warriors: Origins , ha dichiarato che la serie non può ancora essere considerata un successo in Occidente , ma è ottimista per il futuro.

Il prossimo gioco della serie attirerà ancora più pubblico?

Sho ha dichiarato: "Credo che la serie 'Dynasty Warriors' non sia ancora in una posizione tale da poter essere definita un successo in Occidente. Al contrario, penso che abbia un grande potenziale per conquistare molti fan in futuro.

"Con Dynasty Warriors: Origins, siamo riusciti ad attirare nuovi giocatori, oltre a quelli che ci seguono sin dall'era di PlayStation 2. Il mercato occidentale è molto importante e sono convinto che, se ci sarà un prossimo capitolo, riusciremo a conquistare ancora più fan."

A febbraio Koei Tecmo ha annunciato che Dynasty Warrios: Origin ha raggiunto il milione di copie vendute nel primo mese dal lancio, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti sulle vendite complessive. Il gioco è stato accolto in generale positivamente dalla critica e su Steam ha il 91% di valutazioni positive da parte degli utenti.