Ora è ufficiale, Nothing Phone (3) dice addio a una caratteristica iconica: ecco come potrebbe cambiare

Questa mossa, che ha generato un acceso dibattito tra gli appassionati, si inserisce in una più ampia strategia mediatica volta a creare attesa intorno al Nothing Phone (3), il prossimo modello di punta atteso per il mese di luglio.

Addio Glyph, arriva la matrice a punti?

L'interfaccia Glyph, con i suoi giochi di luce, ha rappresentato finora un tratto distintivo dei Nothing Phone, offrendo un modo innovativo per gestire notifiche e avvisi visivi. La sua assenza nel Nothing Phone (3), se confermata, potrebbe rappresentare un punto di svolta nella filosofia di design dell'azienda. Non si tratterebbe semplicemente di una scelta estetica, ma di una potenziale ridefinizione dell'esperienza utente, spingendo Nothing verso nuove frontiere funzionali.

Non è però la prima volta che l'azienda utilizza strategie di comunicazione basate su indizi e anticipazioni, mantenendo un velo di mistero attorno ai suoi prodotti per alimentare l'interesse del pubblico. D'altronde la curiosità intorno al futuro dei Nothing Phone è palpabile, specialmente per quanto concerne l'eventuale successore dell'interfaccia Glyph. Le voci di corridoio, sempre più insistenti, suggeriscono un'evoluzione significativa: l'introduzione di uno schermo posteriore basato su una matrice di punti.

Questa soluzione, che promette di andare oltre le capacità dei semplici LED, potrebbe offrire un livello di personalizzazione e utilità decisamente superiore. L'idea di un display posteriore, sebbene non completamente nuova, assumerebbe un significato particolare nell'approccio minimalista e funzionale di Nothing. Un concept, emerso in rete e attribuito a Ben Geskin, ha fornito una prima visualizzazione di come Nothing potrebbe implementare questa tecnologia. L'immagine mostra un display a matrice di punti in grado di visualizzare icone più significative e dettagliate rispetto a quanto consentito dall'attuale interfaccia Glyph.

La matrice di punti di Nothing Phone (3) secondo il concept di Ben Geskin

Questo aprirerebbe le porte a un'interazione più intuitiva con lo smartphone, permettendo di ottenere informazioni immediate e chiare senza dover necessariamente sbloccare il dispositivo. Si pensi alla possibilità di visualizzare il tipo esatto di notifica in arrivo, il progresso di un timer, lo stato di carica della batteria, o l'orario di arrivo di un mezzo di trasporto pubblico, il tutto in modo discreto e immediato.

Intanto gli smartphone costosi piacciono: in Europa calano le vendite, ma iPhone e Samsung dominano in fascia alta.