Nothing Phone (3a) Pro, la recensione del migliore cameraphone Android sotto i 500€

Inevitabile quindi che l'interesse verso il suo successore fosse particolarmente alto, perché è sempre difficile bissare un successo rispettando le aspettative. Scopriamo quindi come è andata con la nostra recensione del Nothing Phone (3a) Pro.

Uno degli sforzi meglio riusciti in questi anni è stato senza dubbio il Nothing Phone (2a), un medio gamma che ha sintetizzato la filosofia del brand britannico proponendo un prodotto estremamente equilibrato e piacevole da usare.

D'altra parte il fondatore Carl Pei ha nel sangue il desiderio di sparigliare un po' le carte, esattamente come fece all'epoca in cui, assieme a Pete Lau, fondò OnePlus con l'intento di creare il famoso flagship killer. E pur essendo una realtà giovane, nata solo nella fine del 2020, Nothing ha già saputo imporre il proprio nome grazie a prodotti capaci di accompagnare un design unico a un rapporto qualità prezzo solitamente molto convincente.

Diciamolo, è facile prendere in simpatia un'azienda come Nothing , una delle poche che tenta di portare un'idea di prodotto perlomeno parzialmente differente rispetto agli standard imposti dal mercato, che rendono la maggior parte degli smartphone fin troppo simili l'uno dall'altro.

Caratteristiche tecniche

Come spesso accade soprattutto negli ultimi tempi, anche Nothing stavolta ha scelto di non limitarsi a un singolo modello di un nuovo smartphone, ma di affiancare alla versione base anche la variante Pro.

Ecco quindi che sul mercato arrivano Nothing Phone (3a) e Nothing Phone (3a) Pro, ma in maniera abbastanza atipica le differenze tra i due sono da ricondursi unicamente alla presenza di un teleobiettivo periscopico per la versione Pro, una selfie camera migliore, qualche ulteriore dettaglio diverso nella componente forografica e al supporto all'eSIM esclusivo di quest'ultimo. Nient'altro, se si esclude la diversa estetica dell'isola che ospita gli obiettivi nella parte posteriore.

Una scelta che racchiude evidentemente la volontà di garantire un'esperienza perfettamente identica all'utenza, riducendo in estrema sintesi il "dilemma" della scelta soltanto alle necessità ed esigenze in ambito fotografico. Questo ci consente di poter fare una recensione unica per entrambe le versioni, senza distinzioni di sorta: la restante componente hardware è infatti assolutamente identica, in tutto e per tutto.

Il Nothing Phone (3a) Pro è la versione più ricca della nuova serie di smartphone Nothing

Partiamo quindi parlando di SoC, perché - per la gioia dei fan di Qualcomm - stavolta Nothing ha scelto di non confermare la partnership con Mediatek adottando invece uno Snapdragon, per la precisione il 7s Gen 3 che abbiamo recentemente visto sul Redmi Note 14 Pro+ e sul Realme 14 Pro+, senza peraltro restarne particolarmente colpiti. Sta di fatto che sarà con ogni probabilità uno dei chip più adottati nei prossimi mesi su telefoni di fascia media, e che poggia su una architettura a 4nm, Octa-Core con 1 core principale Cortex-A720 a 2.5 GHz, 3 core Cortex-A720 a 2.4 GHz e 4 core Cortex-A520 a 1.8 GHz. La GPU è una Adreno 810.

La RAM è di tipo LPDDR4X in un unico taglio da 12 GB, mentre l'archiviazione è UFS 2.2 anche qui in un unico taglio da 256 GB per il nostro mercato. Solo il Nothing Phone (3a) offre, accanto alla 12/256 GB, anche la versione 8/128 GB. Sarebbe stato sicuramente meglio avere memorie più performanti, così da segnare uno stacco col precedente modello e offrire prestazioni superiori.

Gradito invece il miglioramento nella resistenza ad acqua e polvere, che in confronto allo scarso IP54 del Nothing Phone (2a) in questo caso arriva al più valido IP64, anche se non è nulla per cui eccitarsi troppo al giorno d'oggi; rispetto a un più valido IP67, in questo caso non è garantita la sopravvivenza in caso di immersione in acqua.

Ovviamente ampia e completa la connettività con NFC, Bluetooth 5.4, 5G, Wi-Fi 6 e GPS.

Estremamente minimalista la confezione, sia per aspetto che per materiali e dotazione: l'uso di carta e cartone riciclati è ormai una prassi consolidata per molti, ma l'unico accessorio incluso è il cavo USB-C, mentre anche la semplice cover va pertanto acquistata a parte.

Per chi ha a cuore l'impatto ambientale - e sarebbe ovviamente cosa buona e giusta - farà piacere sapere che si tratta dello smartphone Nothing con la minore impronta di carbonio fino ad ora.

Scheda tecnica di Nothing Phone (3a) Pro