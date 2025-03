L'aggiornamento di Monster Hunter Wilds del 4 marzo è disponibile, scopriamo cosa cambia

Come promesso, stamani Capcom ha pubblicato l'aggiornamento 1.000.04.00 di Monster Hunter Wilds su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS5 e Xbox Series X|S. L'update mira principalmente a risolvere un bug legato alla progressione della campagna principale e alcune funzionalità, oltre a una serie di errori non menzionati nell'annuncio che ha preceduto la pubblicazione della patch.

Partendo dalle modifiche principali, è stato corretto un bug nella missione principale del Capitolo 5-2, dove in alcune partite non appariva un PNG chiave necessario per avanzare nella missione, di fatto impedendo ai giocatori di progredire nell'avventura. Inoltre, sono stati risolti gli errori che impedivano di sbloccare le funzioni "centro ingredienti" e "griglia un pasto".