Vendite stratosferiche per Monster Hunter Wilds in tre giorni sul mercato: ha battuto tutti i record di Capcom

Capcom ha annunciato dei risultati davvero incredibili per Monster Hunter Wilds: lanciato il 28 febbraio 2025, ha venduto 8 milioni di unità in tutto il mondo in soli tre giorni. Si tratta del titolo della compagnia giapponese che ha venduto più velocemente in assoluto. Un risultato davvero impressionante, che fa ben capire l'attesa che c'era intorno al gioco.