Lo smartphone CMF Phone 1 è in sconto in tutti i colori su Amazon Italia: ottime recensioni e basso prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone CMF Phone 1 da 8+128 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 239€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Le recensioni degli acquirenti sono molto positive, con una media voto pari a 4,5 su 5 con oltre 1.000 votazioni.

I dettagli del CMF Phone 1

Ecco la scheda tecnica CMF Phone 1:

Dimensioni: 164 x 80 x 8.2 mm

164 x 80 x 8.2 mm Peso: 197 grammi

197 grammi Display: AMOLED da 6.67 pollici Risoluzione 1080 x 2400 Refresh rate a 120 Hz Touch sampling rate a 240 Hz Luminosità di picco 2000 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Mediatek Dimensity 7300

Mediatek Dimensity 7300 GPU: Mali-G615 MC2

Mali-G615 MC2 RAM: 8 GB di tipo LPDDR5

8 GB di tipo LPDDR5 Storage: 128 o 256 GB di tipo UFS 3.1

128 o 256 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamera posteriore: Principale Wide 50 MP, f/1.8

Fotocamera frontale: Principale Wide 16 MP, f/2.0

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e

802.11 a/b/g/n/ac/6e Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE

5.3 con A2DP/LE Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IPX2

Certificazione IPX2 Colori: Black Orange Light Green

Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Prezzo: 8 GB RAM + 128 GB Storage | 239,00€ 8 GB RAM + 256 GB Storage | 269,00€



Le caratteristiche principali del CMF Phone 1

CMF Phone 1 sfrutta ChatGPT con funzioni vocali, con una integrazione dedicata all'ecosistema Nothing; non solo con gli smartphone CMF ma anche con gli auricolari Nothing. Infine, vi lasciamo alla nostra recensione di CMF Phone 1.