Svelati i requisiti PC di Blades of Fire, dai minimi a quelli per 4K e 60 fps

Gli sviluppatori di MercurySteam hanno svelato i requisiti di sistema della versione PC di Blades of Fire al gran completo, dai minimi per giocare quantomeno a 1080p e 60 fps con FSR settato su Performance a quelli per chi vuole arrivare alla risoluzione 4K a 60 fps con impostazioni grafiche ultra.

I requisiti della versione PC di Blades of Fire al completo

Di seguito i requisiti di Blades of Fire per PC:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-11700KF o AMD Ryzen 5800X

Memoria: 16GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8GB o AMD Radeon RX 5700 XT, 6GB

Dettagli: Preset alto, FSR Performance a 1080p @ 60 FPS

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-11700KF o AMD Ryzen 5800X

Memoria: 16GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11GB o AMD Radeon RX 6700 XT, 12GB

Dettagli: Preset alto, FSR Bilanciato a 1440p @ 60 FPS

Un combattimento in Blades of Fire

Requisiti consigliati per il 4K

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-11700KF o AMD Ryzen 5800X

Memoria: 16GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, 12GB o AMD Radeon RX 6800 XT, 16GB

Dettagli: Preset Alto, FSR bilanciato a 2160p @ 60 FPS

Ultra

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-13600K o AMD Ryzen 7600X

Memoria: 16GB RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080, 16GB o AMD Radeon RX 7900 XTX, 24GB

Dettagli: Preset Ultra, FSR Qualità a 2160p @ 60 FPS

Blades of Fire è un action adventure annunciato pochi giorni fa dagli autori di Metroid Dread e Castlevania: Lords of Shadow e in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 22 maggio. Il gioco ci cala nei panni di Aran de Lira, il primogenito della Guardia del Re, che si imbarcherà in un'avventura ricca di sfide e combattimenti per contrastare i piani della neo-incoronata Regina Nerea, che ha lanciato un incantesimo che trasforma l'acciaio in pietra. Per sconfiggere la regina e il suo temibile esercito di abomini, il nostro eroe dovrà forgiare delle armi speciali tramite i Rotoli della Forgia. In totale si parla di sette diverse di famiglie di armi e di oltre 30 rotoli di forgiatura unica, che possono essere usati assieme per realizzare un enorme numero di combinazioni di armi differenti.