Il cibo di Monster Hunter Wilds sta diventando oggetto di culto, con molti video dedicati

Il cibo di Monster Hunter Wilds sta diventando un vero e proprio oggetto di culto tra gli appassionati, tanto che si stanno moltiplicando i video in cui i personaggi vengono mostrati mentre mangiano le diverse pietanze, realizzate con una cura incredibile da Capcom. Davvero, alcuni fanno venire proprio fame, da quanto sono fatti bene, tanto che si spera nell'arrivo di un ricettario ufficiale, come accaduto per altri giochi come Genshin Impact.

Mangiare fa ottenere dei bonus alla salute, alla stamina e, a seconda degli ingredienti, vari incrementi di statistiche e bonus passivi (ad esempio schivata aumentata, meno consumo di resistenza e così via). Inoltre, a differenza dei vecchi giochi dove i bonus dati dal cibo duravano per una sola caccia e terminavano in caso di KO, in Monster Hunter Wilds durano dai 30 ai 50 minuti a prescindere, il che rende quella di mangiare un'attività particolarmente praticata dai giocatori, per prepararsi alle missioni.