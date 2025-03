Monster Hunter Wilds con le sue scene culinarie ha fatto aumentare le vendite di naan al formaggio in Giappone

La questione sarebbe legata a una scena particolare del gioco, ovvero quella in cui il cacciatore e i suoi compagni si ritrovano presso il villaggio Kunafa a consumare un lauto pasto basato su un piatto che ricorda quello indiano in questione.

Lo riporta Automaton, il quale fa riferimento all'invasione di messaggi sui social a tema "cheese naan" collegati in qualche modo a Monster Hunter Wilds, con il gioco Capcom che avrebbe dato il via a una sorta di mania per questo tipo di cibo in Giappone, almeno a giudicare dai tanti commenti su X e altrove.

Monster Hunter Wilds domina il discorso videoludico in questi giorni, ma sembra che la sua influenza si stia facendo sentire anche in altri ambiti, considerando che le sue scene d'intermezzo culinarie pare abbiano fatto aumentare le vendite di naan al formaggio in Giappone .

Una mania per il cheese naan

Come è possibile vedere nel video qui sotto, pubblicato in uno dei tanti messaggi a tema naan al formaggio e Monster Hunter Wilds pubblicati dagli utenti in Giappone, tutto parte dalla scena del pasto a Kunafa, nel quale i personaggi mangiano una sorta di formaggio fuso su una base simile al pane indiano.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Questo a quanto pare ha rilanciato la mania del "cheese naan" in Giappone, anche perché questa particolare tipologia di naan sembra sia nata proprio in tale paese come una derivazione del pane tradizionale indiano.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Si tratta di naan ripieno di formaggio fuso o con quest'ultimo spalmato sopra, ed è un piatto particolarmente diffuso in territorio nipponico ma che ultimamente ha ricevuto maggiori attenzioni: come riferito per esempio dal ristorante Salam Namaste di Tokyo, con l'uscita di Monster Hunter Wilds le vendite di questo piano hanno subito un incremento notevole.

Con l'occasione, vi ricordiamo anche la nostra recensione di Monster Hunter Wilds.