I notebook del futuro avranno uno schermo che si piega e ricarica solare? Ecco i nuovi concept Lenovo

Yoga Solar e ThinkBook Flip PC AI sono i nomi dei due prototipi di notebook, che offrono soluzioni innovative rispettivamente per la ricarica e l'utilizzo dello schermo. L'azienda sembra voler esplorare tutte le direzioni possibili per il futuro del notebook, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla produttività.

Al Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Lenovo ha svelato un ventaglio di prototipi che spaziano dalla ricarica solare agli schermi pieghevoli, fino ad accessori modulari per il suo connettore Magic Bay .

Le novità Lenovo al MWC 2025

Yoga Solar è un notebook che integra un pannello solare nella scocca, sfruttando la tecnologia "Back Contact Cell" per massimizzare l'assorbimento di energia solare. Lenovo dichiara un tasso di conversione del 24% e un'ora di riproduzione video con soli 20 minuti di ricarica solare. Con uno spessore di 15 mm e un peso di 1,22 kg, questo notebook potrebbe diventare una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo mobile e sostenibile.

Yoga Solar

ThinkBook Flip PC AI presenta uno schermo OLED da 18,1 pollici che può essere piegato verso l'esterno, creando due superfici di visualizzazione separate. Questa configurazione offre diverse possibilità per la collaborazione e la produttività, consentendo di condividere contenuti e interagire con più applicazioni contemporaneamente. Le cinque modalità di utilizzo, tra cui tablet e lettura, ampliano ulteriormente le potenzialità del dispositivo. Sotto la scocca, il notebook integra un processore Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM, un disco SSD, porte Thunderbolt 4 e un lettore d'impronte digitali.

ThinkBook Flip PC AI

Lenovo ha infine presentato anche quattro prototipi di accessori modulari per il connettore Magic Bay del suo ThinkBook 16P Gen 6:

Magic Bay 2nd Display Concept: uno schermo verticale da 8 pollici per la visualizzazione di feed e app di comunicazione;

Magic Bay Dual Screen Concept: una coppia di schermi da 13,3 pollici a 120Hz 2.8K per una configurazione a triplo monitor;

Magic Bay "codename Tiko" Concept: un piccolo schermo rotondo per un compagno AI basato su emoji;

Magic Bay "codename Tiko Pro" Concept: un sottile schermo orizzontale per widget e l'integrazione AI Now di Lenovo.

Questi accessori offrono nuove possibilità per la personalizzazione e l'espansione del notebook, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti. In particolare, i prototipi Tiko esplorano nuove forme di interazione con l'intelligenza artificiale, proponendo un simpatico compagno virtuale in grado di comunicare attraverso emoji e widget.

Voi che ne pensate? Intanto anche Infinix sta provando a far tornare di moda la ricarica solare al MWC 2025.