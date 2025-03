Monster Hunter Wilds: le build migliori per ogni arma

Una parte fondamentale di Monster Hunter Wilds è la costruzione del proprio personaggio: dopo aver superato indenni la campagna e soprattutto la modalità Alto Grado che diventa disponibile solo dopo i titoli di coda, comincia la vera avventura. Attraverso le cacce, l'ottenimento di materiali e di gioielli, nonché la nuova dinamica delle Armi Artian, l'obiettivo fondamentale di ogni giocatore diventa la realizzazione di una build sempre più ottimizzata, che sappia dimostrarsi universale e versatile o sia focalizzata su singoli status o elementi.

In generale, in Monster Hunter, c'è una regola che regna suprema: la build migliore è considerata quella che impiega meno tempo per mettere a tacere un mostro. Ovviamente non esiste una build definitiva che sia adatta a tutte le armi e tutte le circostanze, ma ciascun giocatore deve lavorare sull'ottimizzazione dei propri punti di forza, tentando di massimizzare il potenziale di danno e le abilità di supporto. In questa guida abbiamo raccolto le migliori build per ogni arma di Monster Hunter Wilds, realizzate da quelli che al momento sono i giocatori più efficienti del mondo.

Questa è la versione 1.0 delle build migliori di Monster Hunter Wilds. Continueremo ad aggiornare la guida e segnaleremo tutte le novità in questa sezione della guida.

Tutte le build indicate presuppongono equipaggiamenti di Alto Grado (Endgame).