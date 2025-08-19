Annunciato il crossover tra Monster Hunter Wilds e Final Fantasy 14

In particolare, in Monster Hunter Wilds i cacciatori potranno cavalcare i mitici Chocobo di Final Fantasy e incontrare vecchie conoscenze come i Kyactus. Ma all'orizzonte si profila una minaccia: Omega Planetes , un essere meccanico imponente proveniente dalle incursioni di Final Fantasy XIV, che farà il suo debutto con il Title Update 3 , previsto per fine settembre.

Durante l'Opening Night Live è stata annunciata una nuova collaborazione tra Capcom e Square Enix per Monster Hunter Wilds e Final Fantasy XIV, con entrambi i titoli pronti ad accogliere contenuti, missioni e sfide ispirate all'universo dell'altro.

Novità anche per Final Fantasy 14

Nel frattempo, i giocatori di Final Fantasy 14 potranno presto montare i Seikret, creature cavalcabili provenienti dalle Terre Proibite di Monster Hunter Wilds, e affrontare l'Arkveld, il mostro copertina del gioco Capcom: un Wyvern brutale, capace di assorbire gli elementi e scatenare attacchi devastanti. Il contenuto crossover sarà disponibile a inizio ottobre.

Non è la prima volta che i due franchise si incrociano: in passato, Monster Hunter World aveva ospitato il Behemoth di Final Fantasy, mentre Final Fantasy XIV aveva accolto il Rathalos, simbolo della saga Capcom. Due eventi memorabili, che hanno lasciato il segno tra i fan. L'auspicio è che anche questa nuova collaborazione riesca a replicare quel successo, offrendo esperienze epiche e indimenticabili per entrambe le community.