Onimusha: Way of the Sword si mostra all'ONL con un nuovo trailer denso di poteri e azione

Alla Gamescom 2025 è stato presentato il trailer di Onimusha: Way of the Sword, il gioco d'azione di Capcom che ci mette contro dei demoni giapponesi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
All'Opening Night Live della Gamescom 2025 condotto da Geoff Keighley è stato mostrato un trailer di Onimusha Way of the Sword, il seguito dell'amata serie di Capcom.

Purtroppo ancora non è stata svelata una data di uscita precisa.

Il trailer di Onimusha Way of the Sword

Nel video possiamo vedere il protagonista che viaggia dentro un castello giapponese, fino a quando non deve affrontare un potente demone che lo trafigge. Vediamo anche che il protagonista dispone di svariati poteri - tramite il guanto Oni - e armi, che gli permettono anche di evocare un tornado con una lancia o spostarsi rapidamente.

Avremo a che fare con tanti tipi di nemici, ovvero i "Genma", delle creature mostruose provenienti dall'oltretomba che ci guideranno all'interno di una oscura storia sovrannaturale.

Onimusha: Way of the Sword, Capcom ha impiegato anni per ottenere i diritti di immagine dell'attore Toshiro Mifune Onimusha: Way of the Sword, Capcom ha impiegato anni per ottenere i diritti di immagine dell'attore Toshiro Mifune

Ricordiamo che Onimusha Way of the Sword sarà pubblicato nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e che Onimusha: Way of the Sword non sarà open world e sarà slegato dai precedenti giochi.

