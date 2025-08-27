Il gameplay di Onimusha: Way of the Sword in un video dalla demo della Gamescom

Lo scenario è quello di Kiyomizu, e Musashi si trova a dover seguire un percorso che lo condurrà verso il punto più alto del tempio, ma appunto dovrà vedersela con un gran numero di avversari prima di raggiungere il boss di turno, Sasaki Ganryu , e dar vita con lui a una spettacolare battaglia.

L'abbiamo provato!

Abbiamo provato Onimusha: Way of the Sword alla Gamescom proprio con questa demo e siamo rimasti davvero colpiti dalla qualità del titolo Capcom, che fa sfoggio di animazioni particolarmente curate e di una direzione di stampo cinematografico, molto coinvolgente.

In attesa di poter toccare con mano la versione completa del gioco, in arrivo nel corso del prossimo anno, le uniche perplessità riguardano il sistema di progressione, che per il momento restituisce la sensazione di uno spessore inferiore rispetto ai precedenti capitoli della serie.