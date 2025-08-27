15

Il gameplay di Onimusha: Way of the Sword in un video dalla demo della Gamescom

IGN ha pubblicato un video di gameplay da dieci minuti tratto dalla demo di Onimusha: Way of the Sword che Capcom ha portato alla Gamescom 2025.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/08/2025
Il protagonista di Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
IGN ha pubblicato un video di gameplay di Onimusha: Way of the Sword tratto dalla demo della Gamescom, con circa dieci minuti di sequenze di gioco in cui vediamo il protagonista dell'avventura, Musashi Miyamoto, alle prese con diversi nemici.

Lo scenario è quello di Kiyomizu, e Musashi si trova a dover seguire un percorso che lo condurrà verso il punto più alto del tempio, ma appunto dovrà vedersela con un gran numero di avversari prima di raggiungere il boss di turno, Sasaki Ganryu, e dar vita con lui a una spettacolare battaglia.

Il sistema di combattimento di Onimusha: Way of the Sword si conferma in questo filmato piuttosto solido, con tante possibilità a disposizione del protagonista, che può utilizzare la spada anche per deflettere eventualmente le frecce lanciate dagli arcieri.

Non mancano le opzioni stealth, visto che Musashi può avvicinarsi di soppiatto a specifici avversari, approfittando di un momento di distrazione, ed eliminarli con un unico colpo alle spalle per non allertare i loro alleati.

L'abbiamo provato!

Abbiamo provato Onimusha: Way of the Sword alla Gamescom proprio con questa demo e siamo rimasti davvero colpiti dalla qualità del titolo Capcom, che fa sfoggio di animazioni particolarmente curate e di una direzione di stampo cinematografico, molto coinvolgente.

In attesa di poter toccare con mano la versione completa del gioco, in arrivo nel corso del prossimo anno, le uniche perplessità riguardano il sistema di progressione, che per il momento restituisce la sensazione di uno spessore inferiore rispetto ai precedenti capitoli della serie.

