Il grande Bill Tiller mostra la sua arte in A Vampyre Story: A Bat's Tale

Dopo la pausa estiva, Autumn Moon Entertainment è tornata ad aggiornare sui lavori per l'avventura grafica A Vampyre Story: A Bat's Tale , mostrando il processo di lavorazione della parte grafica. Più precisamente, come il grande Bill Tiller sta disegnando gli scenari, iniziando con i bozzetti, fino a renderli più definiti e pronti per essere trasformati in 3D.

I disegni

"A Vampyre Story è sempre stato conosciuto per i suoi sfondi meravigliosi e ricchi di dettagli, e siamo convinti che nel nuovo gioco raggiungeranno un livello ancora più alto! Ma qual è esattamente il processo che porta una scena a prendere vita?" Viene spiegato nel post di annuncio, dove sono presenti tre immagini che mostrano tre diverse fasi di un singolo scenario, la tipografia della Weasel New.

Lineart della tipografia della Weasel News

Tutto inizia con il documento di game design, che descrive la scena e ciò che deve contenere, ossia tutti i punti interattivi, gli ingressi e così via. La prima cosa da fare è creare il lineart della scena, includendo tutti gli elementi necessari, distribuendoli nello spazio in modo corretto, ma anche rendendo la scena piacevole da guardare.

Colorazione d'atmosfera

Una volta definiti tutti i dettagli, è il momento di dare atmosfera alla scena. Qui possiamo vedere come appare la Weasel News con la luce calda della sera.

La terza fase è quella della colorazione. "Bill Tiller ha un occhio incredibile per i particolari e gli sfondi che crea sono talmente stupefacenti che l'intero team resta ogni volta a bocca aperta nel vederne nascere uno nuovo!" Il risulto finale è francamente molto bello.

Per il resto, vi ricordiamo che A Vampyre Story: A Bat's Tale è in sviluppo per PC. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma speriamo di poterci giocare al più presto.