La Steam Machine è più potente del 70% dei computer usati dagli utenti di Valve

La Steam Machine è il grande argomento del momento nel mondo dell'hardware PC. Ci sono ancora molte domande su questo macchinario, che potrebbe essere molto interessante o assolutamente da ignorare a seconda di elementi come il prezzo e le specifiche tecniche .

Come è stata pensata la Steam Machine

A parlare è Yazan Aldehayyat di Valve, che ha dichiarato: "Be', possiamo vedere la cosa da due punti di vista, no? Il primo è che ha bisogno di avere abbastanza potenza da poter avviare tutti i giochi di Steam. Era qualcosa di molto importante per noi. Vogliamo che sia una esperienza alquanto semplice. Non devi preoccuparsi se puoi o meno avviare determinati giochi. Questa è stata la prima sfida: dovevamo assicurarci di avere sufficiente potenza nella Steam Machine da non farti preoccupare".

"Ma volevamo anche realizzare un prodotto adatto a tutti. Comprendiamo che il prezzo è veramente importante, giusto? La cifra di vendita gioca un ruolo enorme nel tipo di potenza alla quale puntiamo. In breve, abbiamo usato questi due obiettivi per definire il tipo di prodotto che volevamo creare."

"Un altro elemento che abbiamo analizzato sono i sondaggi dell'hardware di Steam. In pratica, ci danno un'idea di quali hardware usano le persone a casa, in termini di prestazioni, e la Steam Machine è uguale o migliore del 70% di ciò che le persone hanno in casa."

Ciò detto, la prima impressione è che si tratti di una macchina da gioco a metà tra una Xbox Series S e una PS5, in termini di prestazioni. Dovremo attendere però di vederla in azione per avere un'idea più precisa.

Infine, se vi chiedete se Steam Machine punta a catturare gli utenti delle console, ecco la risposta di Valve.