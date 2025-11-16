Valve non lo ha ancora annunciato ufficialmente, ma il prezzo della Steam Machine potrebbe essere più alto del previsto e superare quelle che sono le aspettative dei tanti appassionati che hanno accolto con enorme entusiasmo l'annuncio del sistema.

L'azienda ha infatti dichiarato di voler applicare un prezzo che sia in linea con quello di un PC da gaming con specifiche simili alla Steam Machine, ed è appunto questo il fattore che potrebbe far lievitare i costi, specie laddove si utilizzino le console come metro di paragone.

A livello di caratteristiche tecniche, parliamo di una macchina equipaggiata con una CPU AMD Zen 4 a 6 core e con una GPU RDNA 3 munita di 28 Compute Unit: in ambito desktop, l'equivalente più vicino sarebbe una configurazione con Ryzen 5 7600X e Radeon RX 7600M, che però può costare mediamente intorno ai 900 dollari... al netto della miniaturizzazione.

La nuova Steam Machine sarà in effetti un cubo da quindici centimetri di lato, e un fattore di forma così ridotto implicherà per forza di cose uno sforzo di ingegnerizzazione e una selezione dei componenti che si tradurranno in una spesa extra.