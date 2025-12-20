Steam Deck dice addio al modello con schermo LCD, Valve ha smesso di produrlo

Il modello di Steam Deck con schermo LCD è fuori produzione: Valve ha scelto di interrompere la realizzazione e la distribuzione della prima versione del proprio handheld, che già adesso non può più essere acquistata negli Stati Uniti.
Steam Deck con schermo LCD è stato appunto il primo modello del dispositivo a fare il proprio debutto sul mercato, seguito solo successivamente dalla più costosa versione OLED. Forse è proprio il prezzo la chiave di lettura di questa decisione, che potrebbe essere collegata alla sostenibilità del progetto.
Sappiamo infatti che negli ultimi mesi il prezzo delle memorie è aumentato in maniera considerevole e ciò potrebbe aver spinto Valve a rivalutare le proprie strategie, andando a tagliare la versione dell'handheld con i margini di guadagno minori.
Va probabilmente letta proprio in quest'ottica la recente promozione per il Black Friday, che ha spinto in maniera sostanziale le vendite di Steam Deck e in particolare del modello con schermo LCD al fine di esaurirne le scorte e riorganizzare il catalogo.
Non più così accessibile
Nel momento in cui scriviamo Steam Deck con schermo LCD risulta esaurito su Steam, dunque il prezzo di partenza dell'handheld diventa quello del modello OLED, 569€: molto più alto rispetto ai 419€ della versione ormai fuori produzione, in attesa di Steam Machine e gli altri dispositivi annunciati da Valve.
Questa riorganizzazione del catalogo, con un punto di ingresso più costoso, potrebbe in qualche modo anticipare quelle che saranno le strategie dell'azienda per l'hardware in arrivo, che dovrà appunto fronteggiare i maggiori costi della componentistica.