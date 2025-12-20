Steam Deck dice addio al modello con schermo LCD, Valve ha smesso di produrlo

Il modello di Steam Deck con schermo LCD è fuori produzione: Valve ha scelto di interrompere la realizzazione e la distribuzione della prima versione del proprio handheld, che già adesso non può più essere acquistata negli Stati Uniti.

Steam Deck con schermo LCD è stato appunto il primo modello del dispositivo a fare il proprio debutto sul mercato, seguito solo successivamente dalla più costosa versione OLED. Forse è proprio il prezzo la chiave di lettura di questa decisione, che potrebbe essere collegata alla sostenibilità del progetto.

Sappiamo infatti che negli ultimi mesi il prezzo delle memorie è aumentato in maniera considerevole e ciò potrebbe aver spinto Valve a rivalutare le proprie strategie, andando a tagliare la versione dell'handheld con i margini di guadagno minori.

Va probabilmente letta proprio in quest'ottica la recente promozione per il Black Friday, che ha spinto in maniera sostanziale le vendite di Steam Deck e in particolare del modello con schermo LCD al fine di esaurirne le scorte e riorganizzare il catalogo.