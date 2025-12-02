Steam Deck torna in cima alla classifica di Steam grazie ai saldi, ARC Raiders primo tra i giochi

Come ogni martedì, SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam. Questa settimana c'è stato un cambio al vertice: ARC Raiders resta il titolo più acquistato, ma la vetta della top 10 è stata riconquistata da Steam Deck.

Il successo dell'handheld di Valve è legato all'offerta del Black Friday sul modello LCD da 256 GB, che ha spinto molti utenti all'acquisto. Sul terzo gradino del podio troviamo invece Battlefield 6, che si riconferma come uno dei giochi più popolari degli ultimi mesi.