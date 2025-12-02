1

Steam Deck torna in cima alla classifica di Steam grazie ai saldi, ARC Raiders primo tra i giochi

Steam Deck riconquista la vetta delle vendite su Steam grazie ai saldi del Black Friday, mentre ARC Raiders resta il gioco più acquistato, seguito da Battlefield 6.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   02/12/2025
Steam Deck
ARC Raiders
ARC Raiders
Articoli News Video Immagini

Come ogni martedì, SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam. Questa settimana c'è stato un cambio al vertice: ARC Raiders resta il titolo più acquistato, ma la vetta della top 10 è stata riconquistata da Steam Deck.

Il successo dell'handheld di Valve è legato all'offerta del Black Friday sul modello LCD da 256 GB, che ha spinto molti utenti all'acquisto. Sul terzo gradino del podio troviamo invece Battlefield 6, che si riconferma come uno dei giochi più popolari degli ultimi mesi.

Mount & Blade 2: Bannerlord torna nelle posizioni alte grazie al nuovo DLC

Il resto della classifica riflette gli sconti del Black Friday: EA Sports FC 26 al quinto posto, Cyberpunk 2077 al sesto ed Euro Truck Simulator 2 all'ottavo. Da segnalare anche il ritorno di Mount & Blade 2: Bannerlord al quarto posto, sostenuto non solo dalle offerte ma anche dal lancio della nuova espansione War Sails, che compare al settimo posto.

Le RTX 50 crescono nel nuovo sondaggio hardware di Steam, la 5070 supera la 4070 Le RTX 50 crescono nel nuovo sondaggio hardware di Steam, la 5070 supera la 4070

Di seguito la top 10 di Steam del 25 novembre - 2 dicembre stilata in base ai ricavi:

  1. Steam Deck
  2. ARC Raiders
  3. Battlefield 6
  4. Mount & Blade 2: Bannerlord
  5. EA Sports FC 26
  6. Cyberpunk 2077
  7. Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails
  8. Euro Truck Simulator 2
  9. Dispatch
  10. Warhammer 40.000: Space Marine 2
#Steam #Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Steam Deck torna in cima alla classifica di Steam grazie ai saldi, ARC Raiders primo tra i giochi