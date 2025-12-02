Steam Deck torna in cima alla classifica di Steam grazie ai saldi, ARC Raiders primo tra i giochi

Come ogni martedì, SteamDB ha pubblicato la classifica dei giochi e degli hardware più venduti su Steam. Questa settimana c'è stato un cambio al vertice: ARC Raiders resta il titolo più acquistato, ma la vetta della top 10 è stata riconquistata da Steam Deck.
Il successo dell'handheld di Valve è legato all'offerta del Black Friday sul modello LCD da 256 GB, che ha spinto molti utenti all'acquisto. Sul terzo gradino del podio troviamo invece Battlefield 6, che si riconferma come uno dei giochi più popolari degli ultimi mesi.
Mount & Blade 2: Bannerlord torna nelle posizioni alte grazie al nuovo DLC
Il resto della classifica riflette gli sconti del Black Friday: EA Sports FC 26 al quinto posto, Cyberpunk 2077 al sesto ed Euro Truck Simulator 2 all'ottavo. Da segnalare anche il ritorno di Mount & Blade 2: Bannerlord al quarto posto, sostenuto non solo dalle offerte ma anche dal lancio della nuova espansione War Sails, che compare al settimo posto.
Di seguito la top 10 di Steam del 25 novembre - 2 dicembre stilata in base ai ricavi:
- Steam Deck
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Mount & Blade 2: Bannerlord
- EA Sports FC 26
- Cyberpunk 2077
- Mount & Blade 2: Bannerlord - War Sails
- Euro Truck Simulator 2
- Dispatch
- Warhammer 40.000: Space Marine 2