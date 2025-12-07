ARC Raiders: la nuova Expedition è in partenza ma vi costringe a ripartire da zero, o quasi

Embark Studios ha annunciato il prossimo lancio della nuova Expedition di ARC Raiders, che arriverà con qualche giorno di ritardo ma porterà comunque delle notevoli novità nel mondo di gioco per lo sparatutto ad estrazione più popolare del momento, costringendo però a ripartire da zero, o quasi.

Il rinvio è veramente di lieve entità, trattandosi di un ritardo di un paio di giorni rispetto a quanto era stato programmato in precedenza: la nuova Expedition dovrebbe dunque partire il 17 dicembre, dando la possibilità ai giocatori di visitare nuove ambientazioni e prendere parte a missioni inedite.

La spedizione in questione è in effetti una sorta di nuovo inizio, tanto che costringe a partire con un nuovo Raider e con una "storia tutta nuova da scrivere", dunque in sostanza si tratta di ricominciare da zero in un altro luogo.