ARC Raiders: la nuova Expedition è in partenza ma vi costringe a ripartire da zero, o quasi

Embark Studios ha annunciato il prossimo lancio della nuova Expedition di ARC Raiders, che arriverà con qualche giorno di ritardo ma porterà comunque delle notevoli novità nel mondo di gioco per lo sparatutto ad estrazione più popolare del momento, costringendo però a ripartire da zero, o quasi.
Il rinvio è veramente di lieve entità, trattandosi di un ritardo di un paio di giorni rispetto a quanto era stato programmato in precedenza: la nuova Expedition dovrebbe dunque partire il 17 dicembre, dando la possibilità ai giocatori di visitare nuove ambientazioni e prendere parte a missioni inedite.
La spedizione in questione è in effetti una sorta di nuovo inizio, tanto che costringe a partire con un nuovo Raider e con una "storia tutta nuova da scrivere", dunque in sostanza si tratta di ricominciare da zero in un altro luogo.
Un nuovo inizio
Nel caso si decide dunque di partire per la nuova Expedition, si deve tenere presente che si tratta di un nuovo inizio, con la possibilità di portarsi dietro solo alcuni vantaggi e progressi conquistati finora nel gioco.
In base a quanto riferito dagli sviluppatori nel post sul sito ufficiale dedicato a questa nuova spedizione, tutti gli oggetti vengono sacrificati, ma il nuovo Raider potrà ottenere fino a cinque punti abilità da investire, in base al valore dei propri possedimenti.
Un milione di monete di valore equivale a un punto abilità extra, mentre tutti i progressi verranno di fatto resettati, anche per quanto riguarda l'albero delle abilità, il livello, il bottino, il workshop, il crafting delle abilità e i progetti.
In cambio, si possono ottenere i seguenti elementi permanenti:
- Outfit Patchwork Raider
- Scrappy Janitor Cap
- Icona Expecitions Indicator
- Punti abilità (in base al valore dello Stash da investire)
- +12 spazi nello Stash
A questi si aggiungono dei vantaggi temporanei, ovvero il 10% in più di riparazione, 5% in più di XP e 6% di materiali aggiuntivi da Scrappy, ma questi ultimi varranno solo se effettivamente si parte per la spedizione.
Si tratta dunque di una scelta non facile, perché c'è da investire tutto quello che si è conquistato finora per un nuovo inizio nell'Expedition, con la possibilità di partire che viene offerta dal 17 al 22 dicembre.