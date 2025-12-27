Escape from Tarkov non è divertente e il team lo sa bene perché lo ha fatto così apposta

Escape from Tarkov non è certamente uno dei giochi più semplici e rilassanti disponibili sul mercato videoludico. Si tratta dopotutto di uno sparatutto a estrazione, nel quale se si muore si perde tutto quello che si ha con sé in quel momento.
L'FPS suscita svariate emozioni e sensazioni, ma forse "divertimento" non è una di queste: il team ha da poco svelato che è assolutamente voluto.
Cosa ha raccontato l'autore di Escape from Tarkov
Parlando con Insider Gaming, Nikita Buyanov ovvero il capo di Battlestate Games - sviluppatore di Escape from Tarkov - ha spiegato che il vero obiettivo non è divertire, ma soddisfare.
Così come in Escape from Tarkov può essere estremamente frustrante essere sconfitti e perdere quanto si ha ottenuto, al tempo stesso può essere veramente soddisfacente quando le cose vanno per il verso giusto.
Buyanov ha affermato: "Le persone vogliono davvero giocare a questo tipo di titoli, vogliono davvero qualcosa di intellettuale, difficile, punitivo, spietato... qualcosa che scuota davvero le loro emozioni, non un gioco pensato solo per il divertimento. Tarkov è fatto per la soddisfazione, non per il divertimento. Non per il puro piacere. Per avere una possibilità di provare soddisfazione oppure di frustrarsi. È quello che è. È polarizzante. O ottieni tutto, oppure non ottieni niente."
Insider Gaming afferma anche che si tratta quasi di un'esperienza in stile gioco d'azzardo: voi siete d'accordo con questa loro dichiarazione?
Ricordiamo infine che Escape from Tarkov ha venduto oltre 1 milione di copie dal lancio della versione 1.0.