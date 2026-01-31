Papere e mercenari si incontreranno nel crossover di Escape from Tarkov con Escape from Duckov

Battlestate Games ha rivelato ufficialmente il primo crossover in assoluto per il suo popolare extraction shooter, Escape From Tarkov. Quasi inevitabilmente, sarà con Escape From Duckov, che possiamo considerare la sua parodia a base di papere. Entrambi i titoli riceveranno dei nuovi contenuti a tema nelle prossime settimane, per la gioia dei fan.
Due successi
Durante i più di otto anni di Accesso Anticipato, Escape From Tarkov aveva resistito a tutte le tentazioni di crossover. Evidentemente la prospettiva di collaborare con la propria parodia, Escape From Duckov, si è rivelata troppo allettante per lasciarsela sfuggire.
D'altro canto, Escape From Duckov è un ottimo extraction shooter, capace di vendere più di 3 milioni di copie, e offre una reinterpretazione unica del genere, nonostante il nome chiaramente ispirato a Tarkov. Insomma, era quasi scontato che i due giochi s'incontrassero.
Ora sia Battlestate Games sia Team Soda hanno confermato ufficialmente che Escape From Tarkov ed Escape From Duckov daranno vita a un crossover.
La collaborazione porterà nuovi contenuti in entrambi gli extraction shooter, anche se non è stato ancora chiarito cosa arriverà esattamente in Escape From Tarkov. Un trailer pubblicato online da Team Soda ha invece mostrato cosa i giocatori possono aspettarsi in Escape From Duckov, inclusa una nuova mappa in cui i giocatori potranno "affrontare i personaggi di Escape From Tarkov".
Il crossover inizierà il 10 febbraio per Escape From Duckov, ma non è ancora stato confermato se la stessa data varrà anche per i nuovi contenuti di Escape From Tarkov. Non è inoltre chiaro se questi contenuti saranno permanenti o disponibili solo per un periodo limitato.