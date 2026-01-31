Sapevate che sta per essere pubblicato Gobliins 6?

Gli appassionati di avventure punta e clicca classiche saranno felici di sapere che sta per arrivare Gobliins 6, ultimo capitolo di una storica serie nata in epoca 16-bit. Dietro c'è sempre Pierre Gilhodes, che ha dato al gioco il suo inconfondibile stile, amatissimo da chi ha avuto modo di giocare agli originali.
In realtà, immaginiamo che molti non sappiano nemmeno dell'esistenza del quinto capitolo, uscito nel 2023. Avete sempre tempo per recuperarlo, visto che costa meno di 10 euro.
Un gradevole ritorno
Di Gobliins 6 vi avevamo segnalato la campagna Kickstarter, conclusasi poi con successo. Ora Gilhodes ha aggiornato sullo stato dei lavori del gioco, pubblicando nuovi dettagli.
Sarà quindi un'avventura punta e clicca in 2D, con grafica in formato 16:9. Sarà disponibile in francese e in inglese e sarà composta da 16 grandi livelli ricchi di enigmi, personaggi, musica e umorismo. La scelta della lingua sarà fattibile direttamente all'interno del gioco e sarà possibile usare il file winsetup.exe per modificare alcune opzioni grafiche (non è proprio un drago dal punto di vista tecnico, ma gli interessa poco).
Gobliins 6 è il seguito di Gobliins 2 e segna il ritorno di Fingus e Winkle come protagonisti. In un mondo tormentato da guerra e magia, i due avventurieri partono nuovamente alla ricerca del figlio del re Angoulafre, il Principe Buffone. I personaggi devono affrontare tanti enigmi collaborando tra loro. Ce la faranno a trovare dei giocatori in grado di aiutarli?