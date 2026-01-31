Sapevate che sta per essere pubblicato Gobliins 6?

Gli appassionati di avventure punta e clicca classiche saranno felici di sapere che sta per arrivare Gobliins 6 , ultimo capitolo di una storica serie nata in epoca 16-bit. Dietro c'è sempre Pierre Gilhodes, che ha dato al gioco il suo inconfondibile stile, amatissimo da chi ha avuto modo di giocare agli originali.

Un gradevole ritorno

Di Gobliins 6 vi avevamo segnalato la campagna Kickstarter, conclusasi poi con successo. Ora Gilhodes ha aggiornato sullo stato dei lavori del gioco, pubblicando nuovi dettagli.

Sarà quindi un'avventura punta e clicca in 2D, con grafica in formato 16:9. Sarà disponibile in francese e in inglese e sarà composta da 16 grandi livelli ricchi di enigmi, personaggi, musica e umorismo. La scelta della lingua sarà fattibile direttamente all'interno del gioco e sarà possibile usare il file winsetup.exe per modificare alcune opzioni grafiche (non è proprio un drago dal punto di vista tecnico, ma gli interessa poco).

Gobliins 6 è il seguito di Gobliins 2 e segna il ritorno di Fingus e Winkle come protagonisti. In un mondo tormentato da guerra e magia, i due avventurieri partono nuovamente alla ricerca del figlio del re Angoulafre, il Principe Buffone. I personaggi devono affrontare tanti enigmi collaborando tra loro. Ce la faranno a trovare dei giocatori in grado di aiutarli?