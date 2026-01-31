In Star Wars Galactic Racer sono confermate le corse con gli sgusci

Annunciato ai The Game Awards 2025, Star Wars Galactic Racer è un gioco di corse ad alta velocità ambientato nel mondo si Star Wars. Ambientato nell'Orlo Esterno, la zona più pericolosa dell'universo di Star Wars, sarà un gioco essenzialmente arcade nel modello di guida, quindi frenetico e aggressivo, pur avendo tutti gli elementi tanto amati dai giocatori moderni. Ora è stato confermato che ci saranno anche le corse con gli sgusci, viste per la prima volta in 'Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma'.

Un titolo di corse "prendi e gioca"

Secondo Matt Webster, CEO e cofondatore dello studio di sviluppo Fuse Games, il tipo di esperienza offerto da Star Wars Galactic Racer, che segue la filosofia "prendi e gioca", è poco diffuso ai nostri tempi. Il gioco offrirà comunque una vasta scelta di veicoli, tra veicoli iconici e mezzi completamente nuovi, inseriti nelle ambientazioni più amate dai fan di Star Wars.

È sempre Webster ad aver confermato l'inclusione delle corse con gli sgusci. Chi ha visto il film o giocato a Star Wars: Episode I Racer saprà di cosa stiamo parlando. La velocità estrema di queste competizioni si sposa alla perfezione con l'obiettivo principale che avranno i giocatori: diventare un pilota d'élite nella Galactic League. Inoltre, non potevano mancare vista la loro iconicità per i fan.

Per adesso, comunque, non è stato mostrato nulla degli sgusci di Star Wars Galactic Racer. In realtà le informazioni sul gioco sono ancora limitate, ma Fuse Games ha rassicurato che ne sapremo di più nel corso del 2026.

Per il resto, Star Wars Galactic Racer sarà lanciato nel 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.