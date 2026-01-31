Fortnite svela l'arrivo di un crossover con Honkai: Star Rail con un teaser

Si tratta di un chiaro gioco di parole legato al Trailblazer , il/la protagonista di Honkai: Star Rail. Nel gioco inoltre il termine "trailblazing" è usato per descrivere la missione di esplorare nuovi mondi, aprire rotte e risolvere crisi in vari pianeti della galassia portata avanti dal protagonista.

La novità è stata rivelata tramite un post pubblicato sull'account X ufficiale di Epic Games Store, che include un'immagine raffigurante due spade conficcate nel terreno sotto un cielo stellato, accompagnata dal messaggio: "Who's trailblazing their way to Fortnite?" (tradotto: Chi si sta aprendo la strada verso Fortnite).

Tra le tante collaborazioni viste in Fortnite nel corso degli anni, mancava all'appello quella con i giochi di Hoyoverse, la software house cinese dietro a Genshin Impact. Presto però Epic Games potrà spuntare anche questa casella: è infatti in arrivo un crossover con il GDR a turni Honkai: Star Rail .

Kafka e Blade in arrivo?

Osservando le due spade del teaser, molti fan di Honkai: Star Rail hanno dedotto quali personaggi potrebbero approdare sull'Isola della Battaglia Reale: Kafka e Blade, due "Stellaron Hunter" e figure di primo piano nell'universo del titolo di Hoyoverse.

Naturalmente, la collaborazione potrebbe includere anche altri personaggi e vari oggetti cosmetici a tema, come zaini, alianti, emote e spray, acquistabili nel negozio di Fortnite. Per il momento non è ancora stata comunicata una data di disponibilità, quindi non resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Epic Games.