Su Steam sono disponibili i saldi Electronic Arts per il Capodanno Lunare, con tanti giochi sotto i 10 euro

In occasione del Capodanno Lunare molti publisher propongono promozioni a tema su Steam, e tra questi c'è anche Electronic Arts, che ha scontato numerosi titoli del suo catalogo.
Tra le offerte più interessanti troviamo Star Wars Jedi: Survivor al suo prezzo minimo storico di 7,55 euro, con uno sconto dell'88% rispetto ai 69,99 euro di listino. Ottima anche la promozione per il remake di Dead Space, ora a 11,99 euro con uno sconto dell'80%. Dragon Age: The Veilguard scende invece a 20,99 euro, grazie a una riduzione del 65%.
Tanti giochi sotto i 10 e i 5 euro
Le offerte EA includono anche diversi titoli sotto i 10 euro. Need for Speed Unbound è proposto a 9,79 euro con l'86% di sconto. Prezzo simile per Mass Effect Legendary Edition, ora a 8,99 euro, mentre Titanfall 2 è disponibile a 5,99 euro.
Da segnalare anche vari giochi sotto i 5 euro: A Way Out a 2,99 euro (-90%), Alice: Madness Returns a 2,49 euro (-75%), oltre a Unravel e Unravel 2, entrambi a 2,99 euro. Tutte le promozioni di Electronic Arts saranno attive fino al 7 febbraio. Trovate la pagina dedicata con il catalogo al completo a questo indirizzo.