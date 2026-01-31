Dopo l'ultimo aggiornamento, Terraria ha cominciato a macinare dei numeri eccezionali su Steam

Terraria , conosciuto anche come il Minecraft 2D, è stato recentemente aggiornato alla versione 1.4.5 , che ha introdotto moltissime migliorie, in particolare all'interfaccia e agli stumenti per modder. Le novità sono piaciute al punto ai giocatori, da averne riportati migliaia in gioco, facendogli raggiungere nelle scorse ore un picco di 223.678 giocatori contemporanei, che potrebbe crescere ancora durante il fine settimana.

Ritorno in massa

La curva di crescita dell'ultima settimana, elaborata da SteamDB, mostra una crescita netta, con il gioco che è passato da picchi superiori ai 40.000 giocatori del periodo per aggiornamento, a quelli attuali superiori ai 200.000, oltretutto in crescita.

Interessante anche notare l'andamento del gioco nel corso degli anni, con i picchi massimi raggiunti in concomitanza al lancio di aggiornamenti maggiori.

Terraria nel corso degli anni

Attualmente il picco più alto, di 489.886 giocatori, è stato raggiunto a maggio 2020 con il lancio della versione 1.4, che nei piani di Re-Logic, lo studio di sviluppo, doveva essere l'ultima, ossia quella che chiudeva definitivamente lo sviluppo. Invece da qui a oggi, Terraria è stato aggiornato più volte e non è stato certo abbandonato, con l'aggiornamento 1.4.5 che è arrivato a corollario degli sforzi di tenerlo in vita ancora a lungo.

Per chiarezza, il picco attuale è secondo solo a quello massimo, segno che l'interesse per il gioco è ancora fortissimo.

Per fare dei confronti, attualmente Terraria è il quarto gioco più giocato in assoluto su Steam, sempre secondo i dati elaborati da SteamDB, dietro solo a Counter-Strike 2, Dota 2 e PUBG: Battlegrounds.

Quindi, si trova sopra a titoli chiacchieratissimi come ARC Raiders, uno dei lanci di maggior successo degli ultimi mesi, e Apex Legends, da poco aggiornato.