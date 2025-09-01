Ma Terraria non era concluso? Sta per essere aggiornato alla versione 1.4.5

Terraria è ormai considerato un gioco chiuso da circa cinque anni, nel senso che lo studio di sviluppo Re-Logic ne annunciò il completamento nel 2020 . In realtà è stato patchato ancora. Dall'aggiornamento 1.4.4, l'ultimo maggiore, sono passati ben tre anni e molti lo avevano preso per quello definitivo. Ora però sta per arrivare l'aggiornamento 1.4.5 che riapre la questione. Re-Logic ha detto che è quasi pronto e che questa volta potrebbe essere davvero l'ultimo. Come non crederci, visti i trascorsi e visto quanto detto da Ted Murphy di Re-Logic, ossia che "Terraria non morirà mai finché ci sarà un ultimo aggiornamento finale"?

L'ultima spinta

"Siamo nel pieno della spinta finale per Terraria 1.4.5," ha scritto Re-Logic nell'aggiornamento mensile sullo stato del gioco. Nella sezione intitolata "Siamo nella fase finale adesso", gli sviluppatori hanno spiegato la situazione: "Il team di Re-Logic si è seduto il mese scorso per un'ultima analisi dell'elenco di ciò che rimane da fare. Alcune cose sono state rimandate e altre hanno avuto la priorità, il tutto nello sforzo di arrivare a qualcosa che aspettavamo da un po' di tempo: una finestra di lancio interna".

Sebbene Re-Logic affermi di non essere "ancora pronta a condividere pubblicamente il lancio", attualmente l'intero team di sviluppo conosce la potenziale data d'uscita: "Abbiamo informato tutti i nostri partner interni (DR Studios, ecc.) del piano in modo da poter lavorare insieme per realizzarlo. Più che mai con la 1.4.5, questa è veramente la spinta finale".

Re-Logic vorrebbe che l'aggiornamento 1.4.5 sia un lancio globale, cioè che venga lanciato contemporaneamente in tutte le regioni e su tutte le piattaforme supportate. "Stiamo considerando questa come una sorta di 'prova generale' per il mondo post-crossplay, che è qualcosa che speriamo di realizzare in tempi molto brevi una volta che la 1.4.5 sarà uscita e tutte le correzioni saranno state apportate", è stato spiegato.

Quando finalmente verrà lanciato, Terraria 1.4.5 introdurrà principalmente oggetti e funzionalità crossover con altri due giochi, ovvero Dead Cells e Palworld. Oltre a ciò, aggiungerà anche diversi nuovi tipi di slime, come slime delle nuvole, slime di terra e slime di granito, oltre a un menu dei semi, sciami di meteore dinamici e un utilizzo per le pozioni puzzolenti.