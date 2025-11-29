Terraria si prepara al lancio della versione 1.4.5 con tante novità per i modder

Terraria è più vivo che mai, nonostante sia morto . Il team di sviluppo ha infatti condiviso un corposo aggiornamento sullo stato dei lavori della patch 1.4.5 , attualmente in via di rifinitura. La localizzazione su PC è praticamente terminata e il team sta dedicando tutte le energie al testing e alla correzione dei bug, lavorando in parallelo con i partner globali per sincronizzare il sincronizzabile. Non si è ancora arrivati a inviare la build alle piattaforme per la prima approvazione, ma non manca molto.

Tutte le novità

La finestra di lancio rimane quella prevista, ma ora gennaio è più probabile, a meno che il processo di approvazione non proceda a una velocità insolita. L'obiettivo è riuscire almeno a spedire l'aggiornamento alle piattaforme prima delle festività, perché una volta che gli staff delle stesse chiudono per le vacanze, Re-Logic non può far altro che aspettare.

Il nuovo crafting di Terraria

Gli sviluppatori hanno ammesso che i tempi si sono allungati più del previsto, ma la sensazione generale è che il traguardo sia ormai vicino. Oltretutto parliamo di un gioco già strarifinito di suo, il cui sviluppo è ufficialmente terminato nel 2020. Quindi le nuove patch sono tutto grasso che cola, come si suol dire in questi casi.

Per non lasciare i giocatori a bocca asciutta, Re-Logic ha mostrato un'anteprima della nuova interfaccia di crafting, completamente rinnovata, che prende ispirazione dal sistema di ricerca e duplicazione della Journey Mode e lo porta nel gioco principale.

Tante novità anche per i modder, con l'aggiornamento del tModLoader, disponibile dal 1° dicembre. Stando a quanto riportato, nella nuova versione sono stati corretti numerosi bug e migliorati aspetti legati al rendering dei liquidi e all'interfaccia. Inoltre, i modder ricevono dei nuovi strumenti, tra cui: supporto per pressure plates personalizzate; nuovi hook per interazioni con tile, armature e ombre; possibilità di modificare la renderizzazione completa del personaggio.

Come sempre, il team incoraggia gli sviluppatori a testare le novità nella branch di anteprima e a consultare il Discord e la documentazione ufficiale in caso di problemi.

Sul fronte console e mobile, DR Studios continua a lavorare per restare allineata al ritmo della versione PC. Parallelamente, 505 Games sta preparando il terreno per il processo di approvazione, cercando di evitare intoppi e ritardi.