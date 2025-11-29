Terraria si prepara al lancio della versione 1.4.5 con tante novità per i modder

Terraria è più vivo che mai, nonostante sia morto. Il team di sviluppo ha infatti condiviso un corposo aggiornamento sullo stato dei lavori della patch 1.4.5, attualmente in via di rifinitura. La localizzazione su PC è praticamente terminata e il team sta dedicando tutte le energie al testing e alla correzione dei bug, lavorando in parallelo con i partner globali per sincronizzare il sincronizzabile. Non si è ancora arrivati a inviare la build alle piattaforme per la prima approvazione, ma non manca molto.
Tutte le novità
La finestra di lancio rimane quella prevista, ma ora gennaio è più probabile, a meno che il processo di approvazione non proceda a una velocità insolita. L'obiettivo è riuscire almeno a spedire l'aggiornamento alle piattaforme prima delle festività, perché una volta che gli staff delle stesse chiudono per le vacanze, Re-Logic non può far altro che aspettare.
Gli sviluppatori hanno ammesso che i tempi si sono allungati più del previsto, ma la sensazione generale è che il traguardo sia ormai vicino. Oltretutto parliamo di un gioco già strarifinito di suo, il cui sviluppo è ufficialmente terminato nel 2020. Quindi le nuove patch sono tutto grasso che cola, come si suol dire in questi casi.
Per non lasciare i giocatori a bocca asciutta, Re-Logic ha mostrato un'anteprima della nuova interfaccia di crafting, completamente rinnovata, che prende ispirazione dal sistema di ricerca e duplicazione della Journey Mode e lo porta nel gioco principale.
Tante novità anche per i modder, con l'aggiornamento del tModLoader, disponibile dal 1° dicembre. Stando a quanto riportato, nella nuova versione sono stati corretti numerosi bug e migliorati aspetti legati al rendering dei liquidi e all'interfaccia. Inoltre, i modder ricevono dei nuovi strumenti, tra cui: supporto per pressure plates personalizzate; nuovi hook per interazioni con tile, armature e ombre; possibilità di modificare la renderizzazione completa del personaggio.
Come sempre, il team incoraggia gli sviluppatori a testare le novità nella branch di anteprima e a consultare il Discord e la documentazione ufficiale in caso di problemi.
Sul fronte console e mobile, DR Studios continua a lavorare per restare allineata al ritmo della versione PC. Parallelamente, 505 Games sta preparando il terreno per il processo di approvazione, cercando di evitare intoppi e ritardi.