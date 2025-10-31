Il gioco zombi Terraria continua a essere aggiornato più di quelli vivi: ecco quando arriverà la patch 1.4.5

Terraria dovrebbe essere un gioco morto un sacco di volte, nel senso che gli sviluppatori hanno annunciato in varie occasioni di averne concluso lo sviluppo, per poi uscirsene con qualche grossa patch nei tempi che hanno ritenuto più opportuni. La prossima è la 1.4.5 , che ora ha anche un periodo di uscita , anche se non una data definitiva. Se tutto andrà bene, sarà pubblicata tra metà dicembre 2025 e la fine di gennaio 2026.

Se tutto va bene...

Re-Logic, lo studio di sviluppo del gioco, ha chiarito nell'annuncio che "È impossibile, a questo punto, prevedere con precisione dove ci collocheremo all'interno della finestra temporale indicata. Ci sono davvero troppe variabili in gioco che potrebbero andare a nostro favore o contro di noi, quindi è impossibile dirlo ora. Tuttavia, ci sentiamo piuttosto fiduciosi riguardo alla finestra in sé."

Inoltre, ha spiegato lo sviluppatore: "siamo pienamente consapevoli che questo aggiornamento ha impiegato fin troppo tempo per arrivare al completamento - tutto ciò che possiamo fare è chiedere scusa per l'attesa e assicurarvi che stiamo facendo del nostro meglio per pubblicarlo il più presto possibile."

"Inoltre, non vediamo l'ora di condividere anche i piani per il futuro, una volta che l'aggiornamento sarà rilasciato e sistemato completamente dopo il lancio."

Ma cosa potrebbe andare storto? In realtà ci sono diversi fattori in ballo, come l'avvio dei beta test della build "release candidate" su tutte le piattaforme, l'implementazione delle nuove traduzioni e l'approvazione da parte dei proprietari delle piattaforme, come Sony, Nintendo e Microsoft.