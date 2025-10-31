Crusader Kings III torna a volare su Steam grazie all'espansione a tema orientale "All Under Heaven"

Crusader Kings III sta di nuovo volando su Steam, facendo registrare dei picchi di giocatori sempre più alti, grazie al lancio dell'espansione All Under Heaven, ambientata nell'antico oriente. Stando ai dati visibili su Steamdb, il titolo di Paradox è passato da picchi di circa 25.000 giocatori prima del lancio, a quelli attuali che superano ampiamente le 60.000 unità, per un picco massimo di 65.837 registrato circa 24 ore fa, dal momento di scrivere questa notizia.