Crusader Kings III torna a volare su Steam grazie all'espansione a tema orientale "All Under Heaven"

Crusader Kings III sta di nuovo volando su Steam, facendo registrare dei picchi di giocatori sempre più alti, grazie al lancio dell'espansione All Under Heaven, ambientata nell'antico oriente. Stando ai dati visibili su Steamdb, il titolo di Paradox è passato da picchi di circa 25.000 giocatori prima del lancio, a quelli attuali che superano ampiamente le 60.000 unità, per un picco massimo di 65.837 registrato circa 24 ore fa, dal momento di scrivere questa notizia.
Picchi elevati
Considerate che stiamo parlando di uno strategico hardcore di pregevole fattura, amatissimo dalla comunità, nonostante qualche scivolone in termini di DLC pubblicati negli scorsi mesi / anni.
Il successo di All Under Heaven ha riportato Crusader Kings III nella top 10 globale dei giochi con più ricavi su Steam, portando anche a casa circa l'80% di recensioni positive.
Insomma, possiamo considerarlo un successo su tutta la linea.
"In All Under Heaven, la quarta grande espansione del gioco, la mappa si estende in Asia per includere le ricche e leggendarie terre della Cina, del Giappone e del Sud-est asiatico," spiega la descrizione ufficiale, che poi invita a guidare casate di guerrieri leggendari, a gestire vasti imperi e a farsi strada tra i complessi intrighi di potere di questo antico territorio pieno di storia, cultura e innovazione.
Attualmente, All Under Heaven costa 39,99 euro. Se non avete il gioco base, potete usufruire di un bundle che frutta entrambi per 44,90€ (è in sconto del 40%, poi tornerà a costare 74,99€).