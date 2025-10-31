Cinder City è stato mostrato con un nuovo trailer al GeForce Gamer Festival

Durante il GeForce Gamer Festival, NVIDIA ha mostrato un nuovo trailer di Cinder City, l'interessante sparatutto MMO sviluppato da BigFire Games e prodotto da NCSOFT, in arrivo il prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un video dal taglio cinematografico, che ci introduce ai personaggi e alle ambientazioni del gioco, alternando sequenze davvero spettacolari e combattimenti dal grande impatto visivo, che sfruttano le capacità dell'Unreal Engine 5 per consegnarci una grafica eccezionale.

NCSOFT ha presentato Cinder City come uno dei suoi progetti più ambiziosi di sempre, un vasto open world caratterizzato da un'ambientazione che miscela elementi sci-fi e post-apocalittici, conducendoci in una Seul del futuro inquietante e devastata.

Gli sviluppatori cercheranno di riprodurre le architetture della capitale sudcoreana in maniera fedele, reinterpretandola però secondo le esigenze di un'esperienza basata sui combattimenti e l'azione dinamica.