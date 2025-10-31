0

Cinder City è stato mostrato con un nuovo trailer al GeForce Gamer Festival

Durante il GeForce Gamer Festival è stato mostrato un nuovo trailer di Cinder City, l'interessante sparatutto MMO di NCSOFT.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   31/10/2025
Uno dei personaggi di Cinder City
Cinder City
Cinder City
Durante il GeForce Gamer Festival, NVIDIA ha mostrato un nuovo trailer di Cinder City, l'interessante sparatutto MMO sviluppato da BigFire Games e prodotto da NCSOFT, in arrivo il prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di un video dal taglio cinematografico, che ci introduce ai personaggi e alle ambientazioni del gioco, alternando sequenze davvero spettacolari e combattimenti dal grande impatto visivo, che sfruttano le capacità dell'Unreal Engine 5 per consegnarci una grafica eccezionale.

NCSOFT ha presentato Cinder City come uno dei suoi progetti più ambiziosi di sempre, un vasto open world caratterizzato da un'ambientazione che miscela elementi sci-fi e post-apocalittici, conducendoci in una Seul del futuro inquietante e devastata.

Cinder City è il nome ufficiale di "Project LLL", lo sparatutto MMO che da anni intriga i fan Cinder City è il nome ufficiale di Project LLL, lo sparatutto MMO che da anni intriga i fan

Gli sviluppatori cercheranno di riprodurre le architetture della capitale sudcoreana in maniera fedele, reinterpretandola però secondo le esigenze di un'esperienza basata sui combattimenti e l'azione dinamica.

Un progetto tanto atteso

Presentato con un trailer all'Opening Night Live, Cinder City è un titolo parecchio atteso, inizialmente noto con il nome in codice di Project LLL e attualmente in una fase avanzata dello sviluppo, che culminerà appunto con il lancio nel 2026.

Come detto, NCSOFT tiene il gioco in grande considerazione, immaginandolo come un'esperienza in grado di ridefinire il genere degli sparatutto MMO, che potrebbe riscuotere un grande successo non solo in patria ma anche e soprattutto a livello internazionale.

