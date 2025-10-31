Gli occhiali di Bayonetta? SEGA aveva chiesto di rimuoverli, Kamiya si è rifiutato

Gli occhiali di Bayonetta si pongono senza dubbio come un tratto iconico e distintivo del personaggio creato da PlatinumGames, ma a quanto pare SEGA aveva chiesto di rimuoverli.

L'aspetto della potente strega avrebbe dunque potuto essere diverso, ma Hideki Kamiya si è rifiutato di apportare quella modifica: lo ha raccontato lui stesso in risposta a un utente che gli chiedeva come fossero andate le cose.

"Quando stavo progettando Bayonetta, i clienti mi chiesero di rimuovere i suoi occhiali e in effetti mi rifiutai più volte di farlo", ha spiegato Kamiya in un post su X.

"Inoltre è vero che Shimomura-san, che ha diretto le sequenze di intermezzo, pronunciò la celebre frase: 'Gli occhiali di Bayonetta sono in pratica la sua biancheria intima, quindi non toglierglieli mai.'"