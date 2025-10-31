Gli occhiali di Bayonetta? SEGA aveva chiesto di rimuoverli, Kamiya si è rifiutato

Gli occhiali di Bayonetta si pongono senza dubbio come un tratto iconico e distintivo del personaggio creato da PlatinumGames, ma a quanto pare SEGA aveva chiesto di rimuoverli.
L'aspetto della potente strega avrebbe dunque potuto essere diverso, ma Hideki Kamiya si è rifiutato di apportare quella modifica: lo ha raccontato lui stesso in risposta a un utente che gli chiedeva come fossero andate le cose.
"Quando stavo progettando Bayonetta, i clienti mi chiesero di rimuovere i suoi occhiali e in effetti mi rifiutai più volte di farlo", ha spiegato Kamiya in un post su X.
"Inoltre è vero che Shimomura-san, che ha diretto le sequenze di intermezzo, pronunciò la celebre frase: 'Gli occhiali di Bayonetta sono in pratica la sua biancheria intima, quindi non toglierglieli mai.'"
Com'è nata l'idea degli occhiali?
In attesa di novità su Bayonetta, che nel 2025 festeggia il quindicesimo anniversario, la character designer Mari Shimazaki ha raccontato com'è nata l'idea degli occhiali: un accessorio che è stato fortemente voluto da Kamiya.
"Durante lo sviluppo del primo Bayonetta stavo disegnando alcune bozze quando, all'improvviso, Kamiya-san si mise dietro di me e mormorò: 'Vorrei che aggiungessi degli occhiali a quel design.' Da lì è cominciato tutto."
"Dopo quel momento, qualunque bozza disegnassi lui diceva: 'E se provassimo con gli occhiali?' Così iniziai a preparare un livello dedicato agli occhiali. Ci sono stati molti alti e bassi prima del design finale, ma gli occhiali sono sempre rimasti lì."