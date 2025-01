PlatinumGames ha promesso novità per Bayonetta, che quest'anno festeggia il quindicesimo anniversario

Stiamo invecchiando e a dircelo arriva Bayonetta , che a gennaio 2025 compie la bellezza di quindici anni . L'action di PlatinumGames fu infatti lanciato globalmente a gennaio 2010 (in Giappone uscì in realtà il 29 ottobre 2009), in piena epoca PlayStation 3 / Xbox 360. Per festeggiare, lo studio di sviluppo giapponese ha annunciato diverse iniziative, nonché qualche novità sulla serie.

I festeggiamenti

Per la precisione, Platinum ha pubblicato un post sul suo blog ufficiale, in cui ringrazia i fan di Bayonetta e ricorda come il gioco faccia parte del suo DNA. Ha inoltre preventivato degli annunci che andranno avanti per tutto l'anno, purtroppo senza dare dettagli in merito.

Lo stesso ha fatto su X, con un breve messaggio: "È il quindicesimo anniversaio di Bayonetta! 💋💄Bayonetta fu lanciato a livello globale a gennaio 2010 quindi nel 2025 vogliamo festeggiare. 🎉 Abbiamo un po' di cose in serbo per celebrare questa pietra miliare quindi tenete gli occhi aperti. 👀"

Fortunatamente non ci sono solo dichiarazioni vaghe, ma anche qualcosa di concreto, come la Music Box ufficiale che suona il brano Mysterious Destiny, il tema principale di Bayonetta. Si tratta di un oggetto a tiratura limitata, quindi se lo volete sbrigatevi a ordinarlo dal negozio online di Wayô Records per appena 268,40 euro.

Il music box di Bayonetta

Inoltre, ogni mese PlatinumGames regalerà un wallpaper per smartphone a tema con il gioco, con o senza calendario allegato. Speriamo che ci sia anche qualche annuncio ufficiale, magari un nuovo capitolo mostrato in concomitanza con la presentazione di Nintendo Switch 2. ricordiamo infatti che Bayonetta 2 e 3 sono titoli esclusivi di NintendoBayonetta: la serie continuerà anche senza Hideki Kamiya, dice l'autore, che ha deciso di finanziare la serie dopo che SEGA l'aveva di fatto congelata a causa delle vendite non proprio stellari del primo capitolo.