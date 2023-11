Bayonetta: la serie continuerà anche senza Hideki Kamiya, dice l'autore

Secondo l'autore nipponico, la sua particolare visione di Bayonetta rimarrà con lui in ogni caso, e i prossimi capitoli saranno probabilmente diversi in qualche modo, ma è molto probabile che arriveranno comunque sul mercato.

La domanda è lecita considerando quanto ci sia di Kamiya all'interno della serie, cosa che fa dubitare di un possibile futuro per l'action game in questione senza il suo autore . Tuttavia, secondo il designer è difficile che PlatinumGames non faccia proseguire il franchise.

Hideki Kamiya ha pubblicato un altro video della serie "Kamiya Responds" su YouTube, nel quale il game designer parla anche di Bayonetta e di come la serie, probabilmente, sia destinata comunque a proseguire presso PlatinumGames in futuro, anche senza di lui.

Bayonetta sarà diversa, ma la serie continuerà senza di lui, per Kamiya

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sperimenta già un approccio molto diverso alla serie

Bayonetta sarà dunque probabilmente diverso in futuro, ma ci saranno comunque nuovi capitoli da parte di PlatinumGames, o chiunque gestirà la proprietà intellettuale nei prossimi anni, di questo Kamiya sembra essere piuttosto certo.

L'apporto dell'autore sulla serie, in ogni caso, si è concluso con Bayonetta 3, visto che Kamiya ha poi lasciato PlatinumGames, come annunciato di recente, con un'altra puntata di questo particolare appuntamento del game designer su YouTube.

Nel nuovo video, l'autore ha anche parlato di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, raccomandando a tutti di provarlo, perché sebbene sia possibile che non tutti a prima vista lo possano apprezzare, si tratta di un titolo che ha bisogno di un po' di tempo per essere capito in pieno ma poi sa regalare grandi emozioni.