Gli universi di Bayonetta, Devil May Cry, Okami, Viewtiful Joe e The Wonderful 101 sono collegati nel Kamiyaverse

Hideki Kamiya non è nuovo alle provocazioni o a fare dichiarazioni non proprio semplicissime da interpretare. In un video pubblicato qualche giorno fa sul suo canale YouTube ne ha detta un'altra delle sue, dichiarando che gli universi di Bayonetta, Devil May Cry, Okami, Viewtiful Joe e The Wonderful 101 sono collegati nel cosiddetto Kamiyaverse . Essendo l'autore di tutti i giochi citati, verrebbe da pensare che qualcosa ne sappia. Ma che cos'è il Kamiyaverse?

Era una battuta?

Kamiya ha parlato del Kamiyaverse rispondendo a una domanda su di una sua precedente dichiarazione, riguardante proprio i collegamenti tra Bayonetta e Devil May Cry.

"Penso di averne parlato in varie occasioni, a prescindere dal mio abbandono di PlatinumGames," ha premesso, spiegando poi: "Tutti i giochi che ho creato esistono in un singolo universo: il Kamiyaverse. La domanda nomina nello specifico Bayonetta e Devil May Cry, ma per me Okami, Viewtiful Joe e The Wonderful 101 fanno tutti parte dello stesso universo."

Quindi il nostro ha concluso: "Tutto è interconnesso, quindi fate correre l'immaginazione," passando poi a rispondere alla domande successiva.

Come interpretare il Kamiyaverse? Difficile dirlo, ma azzardiamo l'ipotesi che il nostro intenda che è proprio lui come autore il punto di contatto di tutti i giochi citati. Quindi sono tutti parte della sua visione del mondo, che si riflette necessariamente sui videogiochi che realizza. Naturalmente la nostra è solo una delle tante interpretazioni possibili delle sue parole, che potrebbero anche essere semplicemente frutto del suo voler ironizzare sulla tendenza contemporanea a voler generare universi narrativi da ogni cosa. Magari risponderà in uno dei suoi prossimi video, se qualcuno glielo domanderà.

Attualmente Kamiya è al lavoro su seguito di Ōkami con Clovers, il suo nuovo studio di sviluppo.